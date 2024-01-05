Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан наголосив 24 Каналу, що мешканцям Харкова й правобережної частини Харківщини нічого не загрожує. Натепер загарбників там немає і найближчим часом не буде.
До вашої уваги Росія може почати новий наступ під Харковом: у ЗМІ назвали ймовірну дату, у ЗСУ кажуть, це маячня
"Розгортання навіть такого угруповання, як на лівому березі Осколу в районі Куп'янська, забере кілька місяців", – зазначив Світан.
Що відбувається на лівобережжі Харківщини
Лівий берег Осколу, Куп'янськ зазнають наступальних дій росіян з минулого року. Саме там бачать певну підготовку окупаційних військ до збільшення тиску.
Передусім ворог намагається захопити Синьківку, але з травня минулого року не зміг досягти результату. Вранці 28 грудня противник вкотре спробував атакувати українські позиції, але лише зазнав втрат.
Як мінімум до весни росіяни намагатимуться рухатись у бік Харкова – це прогнозована ситуація. Ми бачимо там достатню кількість російських сил і засобів,
– зауважив Світан.
Українські військові контролюють ситуацію та утримують лінію оборони, завдаючи втрат росіянам.
Ситуація на Харківщині: останні новини
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни надалі атакують на Куп'янському напрямку. Вони зосередились на Синьківці, з якої хочуть зробити плацдарм для подальшого просування.
- На цій ділянці фронту діють бійці 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Захисники не лише відбивають ворожі атаки, а й самі штурмують противника.
- Як відомо, Харківщина майже щодня потерпає від російських обстрілів. Зокрема, обласний центр опинився під ударом під час останньої масштабної атаки 2 січня.