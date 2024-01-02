Міський голова Харкова припустив, якими ракетами ворог міг обстрілювати Харків вдосвіта 2 січня 2024 року.
Дивіться також Росіяни атакували Харків ракетами: у місті зросла кількість постраждалих, є загиблий
Чим Росія атакувала Харків
Попередньо ворог завдавав ударів по Харкову "Кинджалами",
– заявив Терехов.
За словами міського голови Харкова, є поранені та загиблі. Зокрема, міська влада має інформацію, яка потребує уточнення:
- про 41 пораненого;
- про загиблих – кількість уточнюється.
На місцях "прильотів" працюють відповідні служби, усі пожежі загасили,
– запевнив Терехов станом на 9:43 2 січня.
На щастя, вже о 9:47 у регіоні пролунав відбій повітряної тривоги. Люди вперше з 5:52 отримали можливість вийти з укриття.
Росія атакувала Харків: коротко
- У Харкові вранці 2 січня 2024 року вибухи лунали декілька разів. Спочатку орієнтовно о 7:30, потім о 7:38, 7:41.
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти завдали щонайменше 6 ракетних ударів по Шевченківському району міста.
- Попередньо відомо, що загинула одна жінка. Ще 41 людина зазнала поранень, з них 2 – діти, які перебувають у лікарні. З усіх поранених 17 – госпіталізували, з четверо у важкому стані.