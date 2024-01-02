Міський голова Харкова припустив, якими ракетами ворог міг обстрілювати Харків вдосвіта 2 січня 2024 року.

Дивіться також Росіяни атакували Харків ракетами: у місті зросла кількість постраждалих, є загиблий

Чим Росія атакувала Харків

Попередньо ворог завдавав ударів по Харкову "Кинджалами",

– заявив Терехов.

За словами міського голови Харкова, є поранені та загиблі. Зокрема, міська влада має інформацію, яка потребує уточнення:

про 41 пораненого;

про загиблих – кількість уточнюється.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

На місцях "прильотів" працюють відповідні служби, усі пожежі загасили,

– запевнив Терехов станом на 9:43 2 січня.

На щастя, вже о 9:47 у регіоні пролунав відбій повітряної тривоги. Люди вперше з 5:52 отримали можливість вийти з укриття.

Росія атакувала Харків: коротко