Российские морпехи "застряли" на островах дельты Днепра под Херсоном, –"Атеш"
- Российские морпехи "застряли" на островах Нестрига и Бугаз в дельте Днепра под Херсоном.
- Обеспечение оккупантов на островах ограничено, эвакуация раненых сложная; агенты фиксируют массовые случаи болезней.
На островах Нестрига и Бугаз в дельте Днепра для россиян сложилась катастрофическая ситуация. Военное командование по несколько месяцев намеренно не выводит с позиций отдельных военнослужащих.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное партизанское движение украинцев и крымских татар. "Атеш" имеет агентов в составе 61-й отдельной бригады морской пехоты оккупантов.
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Какая ситуация в Херсонской области
Командование удерживает некоторых подчиненных на островах без ротации еще с января 2025 года. Кроме того, "на грани срыва" обеспечение оккупантов.
Припасы туда доставляют с помощью дронов, однако в недостаточном количестве. Эвакуация раненых проводится на резиновых лодках, а медицинских средств "во многих случаях просто нет".
Из-за сырости и антисанитарии фиксируют массовые случаи грибка, гнойных воспалений, кожных инфекций и даже обморожений. Моральное состояние бойцов – критическое,
– отмечают партизаны.
К слову, в Херсонской области захватчики отказываются от мобильной связи из-за потерь, вызванных украинскими средствами радиоэлектронной разведки. Соответствующий приказ дало командование 14-го армейского корпуса российской армии.