Возле Новопетровки штурмовики ВСУ уничтожили склад россиян: те подняли истребители

Украинские пилоты 12 июля уничтожили очередной российский склад возле Новопетровки. Оккупанты пытались помешать атаке и подняли в воздух истребители.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация в регионе – стабильно напряженная, но контролируемая. Россияне продолжают вести боевые действия дистанционно, применяя тяжелую артиллерию, зенитно-ракетные системы и авиацию с крылатыми ракетами.

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ВСУ уничтожили еще один вражеский склад в Херсонской области

Днем пара российских истребителей Су-30 нанесла удар по Одесской области. Они выпустили 4 противорадиолокационные ракеты Х-31, которые Воздушные силы Украины нейтрализовали и утопили в море.

В то же время пара украинских штурмовиков ударила по складу боеприпасов и скоплению россиян в районе Новопетровки Херсонской области. Захватчики пытались помешать атаке и подняли в небо 3 истребителя, которые выпустили 2 ракеты "воздух – воздух". Потерь среди бойцов ВСУ не было, однако эти ракеты:

разрушили котельную рядом со строительным магазином в Баштанке, где погибла женщина,

стали причиной пожара в поле за городом, однако наши спасатели уже его потушили.

В свою очередь, бойцы украинских ракетно-артиллерийских подразделений при выполнении огневых задач ликвидировали:

30 захватчиков,

гаубицу Д-30, которая стреляет калибром 122 миллиметра,

реактивную систему залпового огня "Ураган",

4 единицы бронированной и автомобильной техники,

2 полевых склада боеприпасов.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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Угроза ракетных ударов с Черного моря до сих пор актуальна

Корабельная группировка вражеского флота находится в северо-западной части Черного моря. Она в настоящее время состоит из:

2 надводных кораблей,

2 подводных лодок,

2 больших десантных кораблей.

На бортах российских судов находятся 24 ракеты "Калибр". Поэтому угроза ракетных ударов остается актуальной и с моря, и с воздуха, и с суши.

В ОК "Юг" призвали украинцев не пренебрегать сигналами воздушных тревог, не подвергать себя опасности и соблюдать правила и ограничения, которые установили ради сохранения жизни гражданских.

Не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительным предметам, обезопасьте от них других, особенно детей, не воспринимайте на веру весь поток информации, умейте отличать правду от фейков, а о подозрительных действиях посторонних лиц оперативно извещайте компетентные органы,

– добавили защитники.

В ОК "Юг" подытожили, что выдержка и мощь украинцев поражает весь мир, поэтому нужно сохранить себя и страну достойными, крепкими и несокрушимыми.

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