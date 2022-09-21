По состоянию на 20 сентября на Юге Украины ситуация сложная, но контролируемая. Украинская армия укрепляет оборону и заставляет россиян бежать.

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Какие потери понесли россияне – самое важное за день

По информации оперативного командования "Юг", оккупанты оказывают огненное и психологическое давление на украинскую армию, а также прибегают к техногенному шантажу и используют дроны-камикадзе.

В течение дня россияне нанесли 9 авиационных и 1 ракетный удар по украинским позициям и мирным гражданам.

ВСУ сбили один дрон над прибрежной зоной Очакова, второй взорвался сам. Установили, что ликвидирован дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства. Оккупанты маркируют его как "Герань-2". Боеприпас имеет вес 200 килограммов и размах крыльев в 2,5 метра.

Захватчики двумя реактивными снарядами "Смерч" ударили по Баштанскому району, поэтому в нескольких населенных пунктах проблемы с электричеством.

В течение дня украинские авиаторы нанесли 7 ударов по россиянам. В частности, в небе над селом Чаривным в Херсонской области уничтожили вражеский штурмовик Су-25, а в районе Мураховки Николаевской области – сбили два "Орлана-10".

В Новой Каховке огненным контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена колонна военной техники, которая готовилась к переправке через Днепр,

– заявил представитель оперативного командования "Юг".

Потери оккупантов за 20 сентября в цифрах :

151 человек;

военная техника – более 40 единиц, в том числе – 7 танков и 19 единиц автобронетехники, 4 гаубицы, 2 самоходные гаубицы "Акация", 4 самоходных артустановки.

Напомним, Михаил Подоляк заявил, что ошибочно надеяться на скорое окончание войны. Представитель Офиса Президента сказал, чтобы мы победили войну, нужно, чтобы наши партнеры были более решительными.

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