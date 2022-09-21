Станом на 20 вересня на Півдні України ситуація складна, але контрольована. Українська армія украпляє оборону та змушує росіян втікати.

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Яких втрат зазнали росіяни – найважливіше за день

За інформацією оперативного командування "Південь", окупанти здійснюють вогневий та психологічний тиск на українську армію, а також вдаються до техногенного шантажу і використовують дрони-камікадзе.

Протягом дня росіяни завдали 9 авіаційних і 1 ракетний удари по українських позиціях і мирних громадянах.

ЗСУ збили один дрон над прибережною зоною Очакова, другий вибухнув сам. Встановили, що ліквідований дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва. Окупанти маркують його як "Герань-2". Боєприпас має вагу у 200 кілограмів та розмах крил у 2,5 метри.

Загарбники двома реактивними снарядами "Смерч" вдарили по Баштанському району, через це в кількох населених пунктах проблеми з електрикою.

Упродовж дня українські авіатори завдали 7 ударів по росіянах. Зокрема в небі над селом Чарівним у Херсонській області знищили ворожий штурмовик Су-25, а в районі Мурахівки, що на Миколаївщині, – збили два "Орлани-10".

У Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту й уражено колонну військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро,

– заявив представник оперативного командування "Південь".

Втрати окупантів за 20 вересня у цифрах:

151 людина;

військова техніка – понад 40 одиниць, зокрема – 7 танків та 19 одиниць автобронетехніки, 4 гаубиці, 2 самохідні гаубиці "Акація", 4 самохідні артустановки.

Нагадаємо, Михайло Подоляк заявив, що помилково сподіватися на швидке закінчення війни. Представник Офісу Президента сказав, аби ми перемогли війну потрібно, щоб наші партнери були більш рішучими.

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