В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация в регионе сложная и динамичная в развитии. Однако ее полностью контролируют украинские защитники.
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Контрудары оккупантов завершились для них потерями
На Юге 27 июля российские захватчики, преимущественно держась рубежей обороны, отважились на контрудары на 2 направлениях:
- с Брускинского на Белогорку;
- с Новогредневого на Андреевку.
Атаки оккупантов успехом не завершились. Они понесли потери и отошли.
Однако к вечеру россияне вновь атаковали Николаев реактивными системами залпового огня "Смерч". Снаряды попали в открытые поверхности одного из районов города.
По информации ОК "Юг", обстрел прошел без потерь и разрушений, что лишь подчеркивает сущность психологического давления вражеских атак.
Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":
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Общие потери россиян в Украине
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину российские оккупанты несут сокрушительные потери в живой силе и технике. По состоянию на утро 27 июля украинские защитники уже ликвидировали более 40 тысяч захватчиков. Кроме этого, ВСУ испепелили:
- 1738 танков,
- 3971 боевую бронированную машину,
- 883 артиллерийские системы,
- 258 РСЗО,
- 117 средств ПВО,
- 222 самолета,
- 190 вертолетов,
- 726 БПЛА оперативно-тактического уровня,
- 174 крылатые ракеты,
- 15 кораблей и катеров,
- 2847 единиц автомобильной техники и автоцистерн,
- 75 единиц специальной техники.
В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшие потери 26 июля россияне понесли на Криворожском направлении.
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