В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні складна та динамічна у розвитку. Однак її повністю контролюють українські захисники.
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Контрудари окупантів завершилися для них втратами
На Півдні 27 липня російські загарбники, переважно тримаючись рубежів оборони, наважився на контрудари на 2 напрямках:
- з Брускинського на Білогірку;
- з Новогреднєвого на Андріївку.
Атаки окупантів успіхом не завершилися. Вони зазнали втрат та відійшли.
Проте надвечір росіяни знов атакували Миколаїв реактивними системами залпового вогню "Смерч". Снаряди влучили у відкриті поверхні одного з районів міста.
За інформацією ОК "Південь", обстріл минув без втрат та руйнувань, що лише підкреслює сутність психологічного тиску ворожих атак.
Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":
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Загальні втрати росіян в Україні
Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну російські окупанти зазнають нищівних втрат у живій силі та техніці. Станом на ранок 27 липня українські захисники вже ліквідували понад 40 тисяч загарбників. Окрім цього, ЗСУ спопелили:
- 1738 танків,
- 3971 бойову броньовану машину,
- 883 артилерійські системи,
- 258 РСЗВ,
- 117 засобів ППО,
- 222 літаки,
- 190 гелікоптерів,
- 726 БПЛА оперативно-тактичного рівня,
- 174 крилаті ракети,
- 15 кораблів та катерів,
- 2847 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
- 75 одиниць спеціальної техніки.
У Генштабі ЗСУ зауважили, що найбільших втрат 26 липня росіяни зазнали на Криворізькому напрямку.
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