В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні складна та динамічна у розвитку. Однак її повністю контролюють українські захисники.

Цікаво росія могла втратити в Україні до 125 тисяч осіб убитими й пораненими, – The Economist

Контрудари окупантів завершилися для них втратами

На Півдні 27 липня російські загарбники, переважно тримаючись рубежів оборони, наважився на контрудари на 2 напрямках:

з Брускинського на Білогірку;

з Новогреднєвого на Андріївку.

Атаки окупантів успіхом не завершилися. Вони зазнали втрат та відійшли.

Проте надвечір росіяни знов атакували Миколаїв реактивними системами залпового вогню "Смерч". Снаряди влучили у відкриті поверхні одного з районів міста.

За інформацією ОК "Південь", обстріл минув без втрат та руйнувань, що лише підкреслює сутність психологічного тиску ворожих атак.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

Зауважте Отримали квитки на концерт Кобзона: розвідка підтвердила підрив авто колаборантів у Херсоні

Загальні втрати росіян в Україні

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну російські окупанти зазнають нищівних втрат у живій силі та техніці. Станом на ранок 27 липня українські захисники вже ліквідували понад 40 тисяч загарбників. Окрім цього, ЗСУ спопелили:

1738 танків,

3971 бойову броньовану машину,

883 артилерійські системи,

258 РСЗВ,

117 засобів ППО,

222 літаки,

190 гелікоптерів,

726 БПЛА оперативно-тактичного рівня,

174 крилаті ракети,

15 кораблів та катерів,

2847 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

75 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі ЗСУ зауважили, що найбільших втрат 26 липня росіяни зазнали на Криворізькому напрямку.

Варто подивитися – Мусієнко розповів, що потрібно для закінчення війни: відео