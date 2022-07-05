Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг" вечером 4 июля. Там объяснили, что враг не останавливает обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

Читайте также Оккупанты не имеют успеха и не могут продвинуться на запад: какая ситуация на Юге

На Юге ВСУ мощно атаковали россиян

Российские оккупанты на 131 день войны, которую Россия начала против Украины, не рисковали проводить наступательные действия по суше. Враг же применил тактику авиационных ударов:

с направления Ольгиного и Архангельского – 4 удара парами вертолетов Ка-52 по Ивановке, Кошевому и дважды по Заречному. К счастью, люди не погибли;

тяжелой артиллерией обстрелял Великую Костромку и продолжает разрушение социальной инфраструктуры.

В ответ парой наших штурмовиков ударили по скоплению противника в районе Давыдова Брода. За что наши самолеты были атакованы двумя крылатыми ракетами "воздух – воздух", выпущенными из истребителя Су-35 противника,

– сообщило командование.

Также наши Вооруженные Силы атаковали вражеские запасы и места сосредоточения. Именно поэтому ударили ракетами по скоплению противника в районе Дарьевки Херсонской области.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения при выполнении огневых задач обезвредили:

30 российских оккупантов;

танк Т-62;

реактивную систему залпового огня "Ураган";

гаубицу "Мста-Б";

8 единиц автомобильной техники;

2 склада боеприпасов.

Оккупанты получили пополнение сил и техники

Россия пытается провести ротацию личного состава и обеспечить поставки боезапаса. В частности, известно, что:

в рамках логистического обеспечения войск с временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию Каланчак прибыло 17 вагонов с боеприпасами;

на подкрепление Кремль отправил живую силу из Хабаровского края. Однако оккупанты слишком деморализованы и ищут возможность получить легкие ранения, чтобы выйти из состава действующего подразделения и вернуться в Россию.

В Черном море более 30 вражеских ракет

В северо-западной части Черного моря по состоянию на ночь на 5 июля находятся:

3 надводных и 2 подводных носителя "Калибров";

готовы к применению более 30 ракет.

Россиян беспокоит, что Украина контролирует остров Змеиный, потому враг активизирует свою авиацию. Поэтому угроза ракетных ударов Одессы и области, Николаевщины достаточно мощная.

Последние новости о Юге

3 июля на Юге российские оккупанты не могли продвинуться вперед. Поэтому россияне атакуют города Украины авиацией и ракетами.

3 июля россияне ударили о недавно деоккупированном острове Змеином. Оккупанты атаковали 2 вражеских бомбардировщика Су-24, под прикрытием истребителя Су-30. По острову нанесли 2 бомбовых удара.

4 июля возле Ингульца на остатках кассетных снарядов врага взорвались 2 местных жителя. К сожалению, один человек погиб, еще один – госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями. Люди работали на поле.

Наталья Гуменюк рассказала ужасные детали ракетного обстрела Одесщины: видео