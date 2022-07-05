Відповідну інформацію повідомили в оперативному командуванні "Південь" ввечері 4 липня. Там пояснили, що ворог не зупиняє обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

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На Півдні ЗСУ потужно атакували росіян

Російські окупанти на 131 день війни, яку Росія почала проти України, не ризикували проводити наступальні дії суходолом. Натомість ворог застосував тактику авіаційних ударів:

з напрямку Ольгіного і Архангельського – 4 удари парами гелікоптерів Ка-52 по Іванівці, Кошовому та двічі по Зарічному. На щастя, люди не загинули;

важкою артилерією обстріляв Велику Костромку та продовжує руйнування соціальної інфраструктури.

У відповідь парою наших штурмовиків вдарили по скупченню противника в районі Давидова Броду. За що наші літаки були атаковані двома крилатими ракетами "повітря-повітря", випущеними з винищувача Су-35 противника,

– повідомило командування.

Також наші Збройні Сили України атакували ворожі запаси і місця зосередження. Саме тому вдарили ракетами по скупченню противника в районі Дар'ївки, що на Херсонщині.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань знешкодили:

30 російких окупантів;

танк Т-62;

реактивну систему залпового вогню "Ураган";

гаубицю "Мста-Б";

8 одиниць автомобільної техніки;

2 склади боєприпасів.

Окупанти отримали поповнення сил та техніки

Росія намагається провести ротацію особового складу та забезпечити постачання боєзапасу. Зокрема, відомо, що:

в рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію Каланчак прибуло 17 вагонів з боєприпасами;

на підкріплення Кремль відправив живу силу з Хабаровського краю. Проте окупанти надто деморалізовані та вишукують можливість отримати легкі поранення, щоб вийти зі складу діючого підрозділу й повернутись в Росію.

У Чорному морі понад 30 ворожих ракет

В північно-західній частині Чорного моря станом на ніч проти 5 липня перебувають:

3 надводних та 2підводних носії "Калібрів";

готові до застосування понад 30 ракет.

Росіян турбує, що Україна контролює острів Зміїний, тому ворог активізує свою авіацію. Тож загроза ракетних ударів Одеси та області, Миколаївщини – доволі потужна.

Останні новини щодо Півдня

3 липня на Півдні російські окупанти не могли просунутись вперед. Тому росіяни атакують міста України авіацією та ракетами.

3 липня росіяни вдарили про нещодавно деокупованому острову Зміїний. Окупанти атакували 2 ворожими бомбардувальниками Су-24, під прикриттям винищувача Су-30. По острову завдали 2 бомбові удари.

4 липня біля Інгульця на залишках касетних снарядів ворога підірвались 2 місцевих мешканці. На жаль, одна людина загинула, ще одна – госпіталізована з численними осколковими пораненнями. Люди працювали на полі.

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