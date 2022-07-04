Відповідну інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Південь". Такі дані станом на 3 липня.

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Окупанти атакували Південь

Оперативне командування "Південь" повідомило, що ситуація в цій операційній зоні – динамічна й напружена, але під контролем сил оборони.

Противник продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари, вести артилерійські обстріли, але не має успіху та просування на захід, облаштовує відступні позиції,

– повідомило командування.

Також ворог намагався повернути собі раніше втрачені позиції в напрямку Іванівки та Потьомкіного, що на Херсонщині. Відомо, що ворог застосовував артилерійсько-мінометне озброєння, проте йому не вдалось досягти успіху.

Росія обстрілювала Південь України

Ймовірно, від безсилля, окупанти цинічно гатять по регіону. Зокрема:

на Криворіжжі атакували Зеленодольську громаду – влучили по дачних будинках у передмісті Зеленодольську. Три будинки зруйновано, один пошкоджено. Попередньо, люди не постраждали;

у Бериславському та Каховському районах також були вибухи та обстріли – окупанти використовують всі можливі види зброї, тому щоразу знищується все більше будинків, соціальної інфраструктури;

на Миколаївщині ворог обстрілює села по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється;

на світанку внаслідок обстрілів у Широківській громаді, влучило по 2 домогосподарствах, водонапірній башті, фермерському господарству. Зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає;

ударні гелікоптери Ка-52 та їх одиночним використанням ворог тричі атакував українські позиції в районі адмінмежі Запорізької та Миколаївської областей. Втрат нема;

важкою ствольною артилерією серед дня ворог гатив по Миколаєву та Великій Костромці. В Миколаєві сімома снарядами вдарено в район одного з міських цвинтарів, а у Великій Костромці – по околицях села. Втрат не зафіксували.

Варто пригадати, що ворог втратив:

47 одиниць особового складу;

2 самохідні артустановки;

гаубицю"Мста-Б";

радіолокаційну станцію;

станцію радіоелектронної розвідки;

а також 3 одиниці броньованої техніки.

Коротко про ситуацію на Півдні

29 червня пресофіцер ЗСУ Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук пояснив, що Москва надалі хоче захопити весь Південь з подальшою окупацією Молдови.

Варто пригадати, що радник глави Офісу Президента пояснював, що ЗСУ – за 15 – 18 кілометрів від Херсона. Проте застеріг, що радіти ще рано, адже це війна й ці кілометри військо може йти пів року.

3 липня Збройні Сили України атакували склад боєприпасів ворога в Чорнобаївці.

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