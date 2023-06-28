Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ и журналист Тарас Березовец. По его словам, ожидания противника по поводу подрыва Каховской ГЭС частично сбылись.

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"Противник располагает достаточным количеством резервов. Их тыловая база – это АР Крым, и на этой оккупированной территории противник всегда держит нужное количество резервов, которые может перебросить на самые опасные направления", – сказал Березовец.

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К тому же, после подрыва Каховской ГЭС существенно усложнилось проведение десантной операции ВСУ на левом берегу Херсонской области. Это позволило россиянам снять часть резервов и перебросить их на Мелитопольское направление.

Резервы есть, но низкого качества

Враг до сих пор контролирует сухопутный мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымом. Поэтому захватчики могут перекидывать подразделения как с полуострова, так и из страны-агрессора. Однако говорится о неопытных солдатах.

"Другой вопрос – какого качества будут эти подразделения. Это будут точно не вагнеровцы, а новонабранные российские бригады", – отметил Березовец.

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