Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ і журналіст Тарас Березовець. За його словами, очікування противника щодо підриву Каховської ГЕС частково справдились.

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"Противник має у своєму розпорядженні достатню кількість резервів. Їхня тилова база – це АР Крим, і на цій окупованій території противник завжди тримає потрібну кількість резервів, які може перекинути на найнебезпечніші напрямки", – сказав Березовець.

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До того ж після підриву Каховської ГЕС суттєво ускладнилось проведення десантної операції ЗСУ на лівому березі Херсонської області. Це дало змогу росіянам зняти частину резервів і перекинути їх на Мелітопольський напрямок.

Резерви є, але низької якості

Ворог досі контролює сухопутний міст, який з'єднує Росію з окупованим Кримом. Тому загарбники можуть перекидати підрозділи як з півострова, так і з країни-агресорки. Однак мовиться про недосвідчених солдатів.

"Інше питання – якої якості будуть ці підрозділи. Це будуть точно не вагнерівці, а новонабрані російські бригади", – зазначив Березовець.

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