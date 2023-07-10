Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты предупреждают о возможном обострении ситуации. Это говорит о том, что у них есть вера в ВСУ. Об этом она рассказала 24 Каналу.

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Наше командование "одобрило" работу оккупантов

Россияне уже начали понимать, что пора эвакуировать самое дорогое. Также они регулярно проводят учения, чтобы люди реагировали на оккупированных территориях на сигналы воздушной тревоги.

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"Пока все это похоже на то, что оккупанты играют в войну. Серьезно наше контрнаступление они не воспринимают. Ведь должны сохранять "хорошую мину при плохой игре", учитывая, что якобы имеют ПВО", – отметила начальница ОП Сил обороны Юга Украины.

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В то же время для россиян ожидание контрнаступления украинских сил оказалось страшнее самого контрнаступления. Поэтому они перестарались с агитационной работой среди населения на оккупированных территориях.

Но нашим командованием эта работа "одобрена", россияне могут продолжать в том же духе. На данном этапе они уже понимают, что их ждет ожесточенный сезон. Им придется изрядно натерпеться от Сил обороны, несмотря на то, что противовес сил до сих пор специфичен: нас физически меньше. Но желания у нас больше,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Она отметила, что у оккупантов уже нет желания воевать. Они выискивают возможность уйти с оккупированных территорий и найти способы перехода либо под эгидой международного гуманитарного права, либо просто "за поребрик".

Важно! Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщил, что россияне попали в ловушку в Бахмуте. По его словам, город находится под огневым контролем украинских сил и оккупанты постепенно выбиваются со своих позиций.

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