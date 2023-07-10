Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зауважила, що окупанти попереджають про можливе загострення ситуації. Це говорить про те, що в них є віра в ЗСУ. Про це вона розповіла 24 Каналу.

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Наше командування "схвалило" роботу окупантів

Росіяни вже почали розуміти, що на часі евакуювати найдорожче. Також вони регулярно проводять навчання, щоб люди реагували на окупованих територіях на сигнали повітряної тривоги.

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"Поки що все це схоже на те, що окупанти граються у війну. Серйозно наш контрнаступ вони не сприймають. Адже мають зберігати "хорошу міну при поганій грі", зважаючи на те, що нібито мають ППО", – зазначила начальниця ОП Сил оборони Півдня України.

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Водночас для росіян очікування контрнаступу українських сил виявилось страшнішим за сам контрнаступ. І тому вони перестаралися з агітаційною роботою серед населення на окупованих територіях.

Але нашим командуванням ця робота "схвалена", росіяни можуть продовжувати в тому ж дусі. На даному етапі вони вже розуміють, що на них чекає запеклий сезон. Їм доведеться добряче потерпати від Сил оборони, попри те, що противага сил досі специфічна: нас фізично менше. Але бажання в нас більше,

– наголосила Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що в окупантів вже немає бажання воювати. Вони вишукують можливість вшитися з окупованих територій й знайти способи переходу або під егідою міжнародного гуманітарного права, або просто "за поребрик".

Важливо! Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що росіяни потрапили у пастку в Бахмуті. За його словами, місто перебуває під вогневим контролем українських сил і окупанти поступово вибиваються зі своїх позицій.

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