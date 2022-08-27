Сценарии развития войны для Украины: в разведке рассказали о решающем периоде

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, как сейчас могут развиваться события на Юге Украины.

Сейчас россияне перебрасывают на Юг десантуру, предназначенную для наступательных действий. Так что украинцев беспокоит, собираются ли враги наступать на этом направлении.

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Что сейчас происходит на оккупированных территориях Юга

Скибицкий объяснил, что сейчас российские захватчики создали на Юге Украины плацдарм для любых действий – как для обороны, так и для наступления или контрнаступления.

С одной стороны, оккупанты наращивают на оккупированных территориях южных областей свои силы. С другой стороны, наращивают там и оборонительные сооружения.

Мы говорили, что была угроза наступления на криворожское, запорожское направление. Но в то же время мы не раз говорили, что противник там наращивает оборонительные сооружения. Там сделано по две, а в некоторых местах – и по три линии оборонительных сооружений, которые в инженерном плане полностью оборудованы. То есть они по сути создали плацдарм на юге Украины для любых действий – либо это оборона, либо контрнаступление, либо наступление,

– сказал он.

Кроме этого, российские военные необходимы на оккупированных территориях для проведения "псевдореферендумов".

Почему путин хочет захватить Юг Украины

В разведке убеждены, что путин не отказывается от оккупации всей территории Украины. Юг Украины – это плацдарм для дальнейших наступательных действий вглубь территории нашей страны.

Для россии очень важны Запорожская и особенно Херсонская области, ведь это обеспечит Крым водой и электроэнергией. Также это даст сухопутный коридор из Крымского полуострова на территории россии.

Противник готовится к любым действиям. Мы, в свою очередь, тоже это понимаем. И все создаваемые там группировки предназначены для того, чтобы вести активные боевые действия и не позволить дальнейшее продвижение врага вглубь нашей страны. А при нормальных условиях – и провести деоккупацию территорий,

– заметил Скибицкий.

Он отметил, что россиянам крайне важно удержать Херсон и они просто так его не покинут.

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