На Юге ВСУ удалось за день уничтожить три российских ЗРК "Панцирь-С1" и 4 склада боеприпасов

Ситуация на Юге нашего государства остается сложной, но в то же время контролируемой. Наши защитники и защитницы продолжают наносить мощные удары по оккупантам.

О том, как прошли сутки 26 сентября на южных направлениях фронта, рассказали в Оперативном командовании "Юг". Оккупанты продолжают совершать террор против гражданских, обстреливая мирные города и села.

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Вражеские обстрелы украинских городов и сел

В течение суток российские оккупанты нанесли 4 авиационных и 1 ракетный удар по прифронтовым общинам Юга.

Также захватчики снова обстреляли Марганец. В результате атаки разрушен частный гараж, а 1 человек получил ранения.

По Кривому Рогу россияне нанесли ракетный удар и попали в аэропорт, который теперь непригоден для использования. Для атаки враг использовал ракету Х-59. К счастью, раненых и жертв нет.

На Одесщину оккупанты запустили 3 иранских дрона-камикадзе. Однако силы ПВО успешно "приземлили" их.

Успехи ВСУ и потери врага

В течение суток украинская авиация нанесла 10 авиационных ударов по позициям кафиров. В Баштанском районе Николаевской области наши войска сбили разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач. В Херсонском и Бериславском районах нашим военным удалось попасть в 4 очага вражеского оружия и техники и в 4 склада с боеприпасами.

Кроме того, в районе Херсона ВСУ успешно "минуснули" еще одну баржу. Ее уничтожили вместе с надеждами россиян на создание переправы.

Также украинские военные провели огневой контроль вражеской ПВО и по Каховскому мосту.

Ну и к еще более приятному. В течение суток оккупационная армия потеряла:

77 кафиров;

6 танков;

5 гаубиц, среди которых самоходная "Мста-С";

3 ЗРК "Панцирь-С1";

14 единиц автомобильной и бронированной техники.

Однако в Черном море находятся 4 носителя крылатых ракет, 1 из которых – подводный. В готовности к атакам россияне держат 28 крылатых ракет "Калибр". С учетом ракетной опасности и атак дронами-камикадзе, в "ОК "Юг" призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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