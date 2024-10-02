Заместитель командира ударник БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич рассказал 24 каналу, что россияне имеют приказ дойти до левого берега реки Оскол. Сил у врага для этой задачи достаточно.

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Приказ россиян на Купянском направлении

Заместитель командира батальона рассказал, что несколько дней назад враг направил свою технику для того, чтобы одной атакой выйти на определенный участок. К счастью, оккупантам этого сделать не удалось.

После этого украинские военные наблюдают за тем, что россияне перегруппировываются, наращивают силы и продолжают штурмовать определенные участки направления небольшими группами при поддержке нескольких единиц техники.

Они маневрируют. Россияне имеют приказ – двигаться вперед и дойти до левого берега реки Оскол, чтобы вытеснить нашу группировку. Поэтому ситуация здесь очень напряженная,

– подчеркнул Маляревич.

По словам заместителя командира батальона, оккупанты на Купянском направлении имеют достаточно группировок, чтобы выполнять дальше свои задачи и двигаться вперед. В дополнительных силах для усиления враг не нуждается, они уже активизировались.

Купянское направление: смотрите на карте

Россияне готовились к этому наступлению и те территориальные достижения, которые они имеют, к сожалению, это доказывают,

– отметил Маляревич.

Он добавил, что Силы обороны Украины наносят врагу большие потери, уничтожают их технику, но оккупанты давить не перестают. Задача военных – быть готовыми к отражению любого штурма.

Заметьте! На севере Харьковской области россияне также не оставляют попыток продвижения. Представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев сообщил, что на Харьковском направлении оккупанты сосредотачивают свои силы в Волчанске. По его мнению, это направление для них сейчас является более важным.