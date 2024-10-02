Заступник командира ударник БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич розповів 24 Каналу, що росіяни мають наказ дійти до лівого берега річки Оскіл. Сил у ворога для цього завдання є достатньо.

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Наказ росіян на Куп'янському напрямку

Заступник командира батальйону розповів, що кілька днів тому ворог направив свою техніку для того, щоб однією атакою вийти на певну ділянку. На щастя, окупантам цього зробити не вдалось.

Після цього українські військові спостерігають за тим, що росіяни перегруповуються, нарощують сили та продовжують штурмувати певні ділянки напрямку невеликими групами за підтримки кількох одиниць техніки.

Вони маневрують. Росіяни мають наказ – рухатись вперед та дійти до лівого берега річки Оскіл, щоб витіснити наше угруповання. Тому ситуація тут дуже напружена,

– підкреслив Маляревич.

За словами заступника командира батальйону, окупанти на Куп'янському напрямку мають достатньо угруповань, щоб виконувати далі свої завдання та рухатись вперед. Додаткових сил для посилення ворог не потребує, вони вже активізувались.

Куп’янський напрямок: дивіться на карті

Росіяни готувались до цього наступу і ті територіальні здобутки, які вони мають, на жаль, це доводять,

– зауважив Маляревич.

Він додав, що Сили оборони України завдають ворогу великих втрат, знищують їхню техніку, але окупанти тиснути не перестають. Завдання військових – бути готовими до відбиття будь-якого штурму.

Зауважте! На півночі Харківської області росіяни також не полишають спроб просування. Речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев повідомив, що на Харківському напрямку окупанти зосереджують свої сили у Вовчанську. На його думку, цей напрямок для них наразі є більш важливим.