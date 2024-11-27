По сообщению Генштаба ВСУ все атаки россиян на Купянск были отбиты, и сейчас угрозы городу нет. Начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко подтвердил в разговоре с 24 Каналом, что враг не имеет успеха вблизи Купянска.

Смотрите также В прицеле врага – Купянск, Покровск, Угледар и Великая Новоселка: обзор фронта и карты ISW

Оборона устойчива

Борисенко рассказал, что за минувшие сутки, по состоянию на 27 ноября, на Купянском направлении состоялось 23 попытки штурмовых действий врага. Все они завершились, и оккупанты понесли довольно значительные потери – как в живой силе, так и в технике.

По состоянию на сейчас украинская оборона устойчива. Она держится в полосе ответственности бригады "Рубеж". Здесь враг не имеет и не будет иметь ощутимого успеха,

– подчеркнул он.

В то же время в некоторых местах у россиян могут быть локальные успехи. Однако на сегодня, по его словам, было официальное сообщение, что Купянск полностью зачищен от недобитков оккупантов, которые пытались проникнуть в город.

Обратите внимание! Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко отметил, что россияне "провалили важный дедлайн", когда не смогли закрепиться на левобережье Купянска до 1 ноября. Поэтому враг пытается "выискивать новые резервы", чтобы пополнить свои огромные потери в живой силе.

У нас работает все, что возможно: артиллерия, танки, даже зенитные подразделения, которые оснащены артиллерийским вооружением активно приобщается к отражению штурмов. Очень эффективно используются FPV-дроны,

– подчеркнул Даниил Борисенко.

Это направление в ВСУ очень развито, добавил он, и наша оборона здесь держится, она устойчива.

Напомним, председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко объяснил, какие цели имеют оккупанты на Купянском направлении. Когда россияне наступали с севера Харьковщины – в район Липцов и Волчанска, они пытались соединить свои силы с теми, которые атаковали Купянск. На самом деле приоритетом для противника является столько Купянск, сколько крупный железнодорожный узел Купянск-Узловой. Это бы позволило обеспечить россиянам соответствующую логистику.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте