За повідомленням Генштабу ЗСУ всі атаки росіян на Куп'янськ були відбиті, і зараз загрози місту немає. Начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко підтвердив у розмові з 24 Каналом, що ворог не має успіху поблизу Куп'янська.

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Оборона стійка

Борисенко розповів, що за минулу добу, станом на 27 листопада, на Куп'янському напрямку відбулось 23 спроби штурмових дій ворога. Всі вони завершилися, і окупанти зазнали доволі значних втрат – як в живій силі, так і в техніці.

Станом на зараз українська оборона стійка. Вона тримається в смузі відповідальності бригади "Рубіж". Тут ворог не має і не буде мати відчутного успіху,

– наголосив він.

Водночас в деяких місцях у росіян можуть бути локальні успіхи. Проте на сьогодні, за його словами, було офіційне повідомлення, що Куп'янськ повністю зачищений від недобитків окупантів, які намагалися проникнути в місто.

Зверніть увагу! Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко зазначив, що росіяни "провалили важливий дедлайн", коли не змогли закріпитися на лівобережжі Куп'янська до 1 листопада. Тому ворог намагається "вишуковувати нові резерви", щоб поповнити свої величезні втрати в живій силі.

У нас працює все, що можливо: артилерія, танки, навіть зенітні підрозділи, які оснащені артилерійським озброєнням активно долучається до відбиття штурмів. Дуже ефективно використовуються FPV-дрони,

– підкреслив Данило Борисенко.

Цей напрямок у ЗСУ дуже розвинений, додав він, і наша оборона тут тримається, вона стійка.

Нагадаємо, голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко пояснив, які цілі мають окупанти на Куп'янському напрямку. Коли росіяни наступали з півночі Харківщини – у район Липців і Вовчанська, вони намагалися з'єднати свої сили з тими, які атакували Куп'янськ. Насправді пріоритетом для противника є стільки Куп'янськ, скільки великий залізничний вузол Куп'янськ-Вузловий. Це б дозволило забезпечити росіянам відповідну логістику.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті