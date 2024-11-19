Россияне полностью уничтожили на Курщине несколько сел: как изменилась их тактика там

Россия постоянно атакует украинские подразделения в Курской области. Но кроме этого, российская армия активно наносит удары по своему мирному населению.

Сейчас полностью уже уничтожено по меньшей мере 5 сел. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя комендатуры ВСУ в Судже Алексея Дмитрашковского в эфире телемарафона.

Смотрите также Это было задание ВСУ: что происходит на Курском направлении

Атаки России все ближе к местам, где прячутся россияне

"Это населенный пункт Свердликово. Оттуда эвакуированы люди, но там осталось около 9 человек проживать. Населенный пункт Лебедевка уничтожен полностью – там осталось около 4 человек. Населенный пункт Дарьино, Леонидово, Малая Локня", – сообщил Дмитрашковский.

Также, по его словам, Россия постоянно наносит авиационные авиаудары и по самому городу Суджа.

И каждый день эти удары все ближе подходят к месту, где скрываются и проживают люди, которые переселяются из этих населенных пунктов, которые уничтожены,

– рассказал представитель комендатуры ВСУ в Судже.

В то же время россияне несколько изменили свою тактику на этом направлении. Если раньше они начинали работать рано утром, то сейчас начинают с ночи.

"Колонны выдвигаются ночью и пытаются вклиниться в оборону ВСУ, а затем расширяют эти плацдармы", – объяснил Дмитрашковский.