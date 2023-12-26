Из-за безумных потерь на левом берегу Херсонщины российское командование привлекает мобилизованных. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, объяснив, что является секретом успеха ВСУ в этом направлении.
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Кто воюет против ВСУ в Херсонской области
Еще 30 октября Владимир Путин сменил генерал-полковника Олега Макаревича в должности командующего российской группировкой войск "Днепр", действовавшей на Херсонском направлении. На его место был назначен генерал-полковник Михаил Теплинский.
К боям на левом берегу Херсона Теплинский активно привлекает десантников.
Там уже не кадровая, а мобилизованная десантура. 104-я дивизия ВДВ – это вовсе не 176-я дивизия, сражающаяся на Роботинском плацдарме. Да и то, они ни с Роботино, ни с Вербовым не могут ничего поделать,
– подчеркнул Олег Жданов.
В конце концов, кого бы российское командование ни отправляло на левобережье Херсонщины, оккупанты не способны выбить украинских военных.
"Это происходит благодаря минным заграждениям и очень точной работе нашей артиллерии и дронов разных модификаций. Мы фактически сделали там заслон (то, что служит прикрытием – 24 Канал) из подбитой техники врага, они не могут продвинуться", – заметил военный эксперт.
Конечно, успехи добились там благодаря обучению и отваге украинских военных.
Заметим, за последние четыре дня на Херсонском направлении не работает тактическая российская авиация. Это может быть связано со многими потерями оккупантов в авиации.
Ситуация на левом берегу Херсона: подробнее
- Подразделения воздушно-десантных войск России несут бешеные потери на левобережье Херсонской области. Об этом свидетельствует недавний анализ ISW. По данным аналитиков, новый 337-й воздушно-десантный полк настолько страдает не только от потерь и сложных условий, но и издевательств со стороны военного руководства. Это может привести к неповиновению военных.
- Командующий воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Михаил Теплинский 23 декабря записал видео-обращение, где рассказал о проблемной ситуации, в которой оказались его войска. Да, по словам генерала-полковника, силы ВДВ находятся под давлением для проведения быстрых наступательных операций вблизи Бахмута и отражения украинских атак на восточном левобережье Херсона
- Тем временем украинские военные продолжают мероприятия по расширение плацдарма на Херсонском направлении. Врагу наносят значительные потери, но, несмотря на это, оккупанты до сих пор пытаются выбить ВСУ с занятых позиций.