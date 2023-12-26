Из-за безумных потерь на левом берегу Херсонщины российское командование привлекает мобилизованных. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, объяснив, что является секретом успеха ВСУ в этом направлении.

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Кто воюет против ВСУ в Херсонской области

Еще 30 октября Владимир Путин сменил генерал-полковника Олега Макаревича в должности командующего российской группировкой войск "Днепр", действовавшей на Херсонском направлении. На его место был назначен генерал-полковник Михаил Теплинский.

К боям на левом берегу Херсона Теплинский активно привлекает десантников.

Там уже не кадровая, а мобилизованная десантура. 104-я дивизия ВДВ – это вовсе не 176-я дивизия, сражающаяся на Роботинском плацдарме. Да и то, они ни с Роботино, ни с Вербовым не могут ничего поделать,

– подчеркнул Олег Жданов.

В конце концов, кого бы российское командование ни отправляло на левобережье Херсонщины, оккупанты не способны выбить украинских военных.

"Это происходит благодаря минным заграждениям и очень точной работе нашей артиллерии и дронов разных модификаций. Мы фактически сделали там заслон (то, что служит прикрытием – 24 Канал) из подбитой техники врага, они не могут продвинуться", – заметил военный эксперт.

Конечно, успехи добились там благодаря обучению и отваге украинских военных.

Заметим, за последние четыре дня на Херсонском направлении не работает тактическая российская авиация. Это может быть связано со многими потерями оккупантов в авиации.

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