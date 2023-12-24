Именно об этом заявил командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-полковник Михаил Теплинский.

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Что наговорил Теплинский

Он прямо отметил, что силы ВДВ находятся под значительным давлением для проведения быстрых наступательных операций вблизи Бахмута и отражения украинских атак на восточном Левом берегу Херсонской области.

По словам Теплинского, ВДВ умышленно поддерживает медленный темп атак на Бахмутском направлении, чтобы избежать высоких потерь. И мол, это попытка донести до высшего эшелона российского военного командования, в частности, генерал армии Валерия Герасимова, что ожидания командования относительно быстрого продвижения под Бахмутом нереалистичны без значительных потерь ВДВ.

Теплинский также заявил, что подразделения новосформированной 104-й дивизии ВДВ якобы ведут неутомимые бои, чтобы отразить украинские силы с восточного берега Днепра в Херсонской области. Генерал-полковник страны-агрессора пытался донести до Кремля, что, несмотря на усилия ВДВ, украинские силы продолжают развертывать дополнительные подкрепления на восточном берегу Днепра.

Более того, Теплинский намекнул, что российское военное командование оперативно отправляет новых офицеров ВДВ и войска на передовую без прохождения ими предбоевой подготовки.

Выводы по этому поводу ISW

ISW считает, что комментарий Путина во время "прямой линии" о неспособности российских войск вытеснить украинские силы с восточного берега, вероятно, был критикой в сторону Теплинского.

Аналитики Института считают, что российское военное командование направляет все имеющиеся силы для немедленного усиления своих военных усилий в Украине путем повышения боеспособности, а заявления Теплинского лишь подтверждают, что "подобные проблемы также мучают прежние элитные силы, такие как ВДВ".

К слову, ранее в Генштабе сообщили, что из-за неудовлетворительного состояния боеприпасов, полученных Россией от КНДР, фиксируются неединичные случаи их разрыва даже в стволах пушек и минометов оккупантов, В частности, эти случаи зафиксированы в группировке войск "Днепр", где, собственно, командующим является генерал Михаил Теплинский. По всей вероятности, Теплинский в край разочарован ситуацией не только на поле боя, но и отношением Кремля к российским оккупантам.