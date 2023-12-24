Саме про це заявив командувач повітряно-десантними військами (вдв) Росії генерал-полковник Михайло Теплинський.

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Що наговорив Теплинський

Він прямо зазначив, що сили ВДВ перебувають під значним тиском для проведення швидких наступальних операцій поблизу Бахмута та відбиття українських атак на східному Лівому березі Херсонської області.

За словами Теплинського, вдв навмисне підтримує повільний темп атак на Бахмутському напрямку, щоб уникнути високих втрат. І мовляв, це спроба донести до вищого ешелону російського військового командування, зокрема, до генерала армії Валерія Герасимова, що очікування командування щодо швидкого просування під Бахмутом нереалістичні без значних втрат ВДВ.

Теплинський також заявив, що підрозділи новосформованої 104-ї дивізії ВДВ нібито ведуть невтомні бої, щоб відбити українські сили зі східного берега Дніпра на Херсонщині. Генерал-полковник країни-агресора намагався донести до Кремля, що попри зусилля ВДВ, українські сили продовжують розгортати додаткові підкріплення на східному березі Дніпра.

Ба більше, Теплинський натякнув, що російське військове командування оперативно відправляє нових офіцерів ВДВ і війська на передову без проходження ними передбойової підготовки.

Висновки щодо цього ISW

ISW вважає, що коментар Путіна під час "прямої лінії" про нездатність російських військ витіснити українські сили зі східного берега, ймовірно, був критикою у бік Теплинського.

Аналітики Інституту вважають, що російське військове командування спрямовує всі наявні сили для негайного посилення своїх військових зусиль в Україні шляхом підвищення боєздатності, а заяви Теплинського лише підтверджують, що "подібні проблеми також мучать колишні елітні сили, такі як ВДВ".

До слова, раніше у Генштабі повідомили, що через незадовільний стан боєприпасів, які отримала Росія від КНДР, фіксуються непоодинокі випадки їхнього розриву навіть у стволах гармат та мінометів окупантів, Зокрема, ці випадки зафіксовано в угрупованні військ "Днепр", де власне командувачем є генерал Михайло Теплинський. Імовірно, Теплинський в край розчарований ситуацією не лише на полі бою, а й ставленням Кремля до російських окупантів.