Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке по состоянию на утро 24 декабря. Враг несет значительные потери на указанном направлении.
Смотрите также Россияне пытались продвинуться у Роботиного, штурмы Авдеевки: карта боевых действий 24 декабря
В зоне ответственности ОВСУ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма,
– сообщили в Генштабе.
Отмечают, что, несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций.
17 штурмов отражены
За прошедшие сутки противник совершил 17 штурмовых действий, все они были напрасны. Поэтому россияне получили достойный отпор и отступили.
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Больше о ситуации на фронте
- Силы обороны Украины продолжают наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
- Воины крепко держат оборону и сдерживают россиян на Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки на фронте произошло 81 боевое столкновение.