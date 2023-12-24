Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні станом на ранок 24 грудня. Ворог зазнає значних втрат на вказаному напрямку.

Дивіться також Росіяни намагались просунутись біля Роботиного, штурми Авдіївки: карта бойових дій 24 грудня

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму,

– повідомили у Генштабі.

Зазначають, що попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити підрозділи Сил оборони із займаних позицій.

17 штурмів відбито

Упродовж минулої доби противник здійснив 17 штурмових дій, усі вони були марними. Тож, росіяни отримали гідну відсіч та відступили.

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Зауважте. Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що російські війська незначно просунулися в західній частині Кринок на східному березі Дніпра. 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що навмисно використовує хімічну зброю проти українських сил.

Більше про ситуацію на фронті