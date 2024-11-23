Россияне давят в Харьковской области, сложная ситуация в Курахово: обзор боевых действий от ISW

Самые тяжелые бои продолжаются возле Курахово, Торецка, Покровска и Часового Яра. Россияне пытаются забросать левый берег Оскола авиабомбами, чтобы уничтожить населенные пункты.

Институт изучения войны опубликовал изменения в ситуации на фронте за 22 ноября, информирует 24 Канал.

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Украинские операции на территории России

21 и 22 ноября российские войска продолжали штурм главного украинского выступления в Курской области. Однако никаких успехов подтверждено не было.



По информации российских военных блогеров, на Курщине началась плохая погода. Между тем командир украинского подразделения отметил, что враг отправляет раненых военных в пехоту. По данным источников, операция украинских войск в Курской области позволила помешать россиянам начать большую наступательную операцию на Запорожье.

Боевые действия на Востоке Украины

Харьковская область

21 и 22 ноября российские войска продолжали наступление к северу от Харькова возле Глубокого и на северо-восток от Харькова возле Волчанска и Старицы. Однако ISW не может подтвердить продвижений оккупантов. Украинские силы, которые действуют на харьковском направлении, опубликовали видео отраженного штурма. В то же время российские источники говорят об отражении украинской контратаки под Глубоким.

Луганщина и Донетчина

В ISW пишут о недавнем продвижении на запад от Сватово во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная 22 ноября. Россияне уверяют, что удерживают позиции на важных тактически высотах возле Макеевки. Однако визуально это подтвердить не удалось.



По информации Генштаба, российские войска наступали вблизи Купянска, Сватово, Кременной, а также в районе Серебрянского лесничества. Враг применяет все имеющееся вооружение, чтобы заставить население эвакуироваться с левого берега Оскола, а затем уничтожить эти населенные пункты.



Ни российская, ни украинская сторона не сообщает о боях на Северском направлении. Однако пограничники Украины сообщили о большом отбитом штурме в составе 20 единиц техники.

Обратите внимание! Россиянам удалось продвинуться на юг от Часового Яра. Также наступление продолжается возле Ступочек. Россияне наступают и на юг от Торецка, а также юг и юго-восток от Покровска. ISW не документирует подтвержденных успехов оккупантов.

Ситуация возле Курахово остается напряженной. Продвижение россиян происходит в направлении Старых Тернов. Тяжелые бои идут в восточном и центральном Курахово. На этом направлении враг усиленно бьет КАБами.

Боевые действия на Юге

21 и 22 ноября российские войска продолжали наступление на западе Запорожской области. В частности говорится о северо-западе от Роботино вблизи Пятихаток. Продвижений врага зафиксировано не было.



На левобережье Херсонщины продолжались позиционные бои без продвижений.

Карты боевых действий на фронтах войны в Украине за 23 ноября / Изображение ISW

