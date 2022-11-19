Российские спецслужбы объявили "охоту" на украинских партизан
Источник:Центр национального сопротивления
На оккупированных территориях, несмотря на репрессии, сохраняется высокий уровень сопротивления захватчикам. Поэтому ФСБ объявила "охоту" на партизан.
Об этом рассказали в Центре национального сопротивления. Раньше такое же делали в Сирии.
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Российские спецслужбы "охотятся" на партизан
В Центре национального сопротивления отметили, что россияне даже несмотря на усиление репрессий не могут взять под контроль временно оккупированные территории. Поэтому спецслужбы страны-террориста начали "охоту" на партизан.
Для поисков оккупанты создали так называемые временные оперативные группы (на русском ВОГ). В их состав входят сотрудники департамента контрразведки ФСБ и представители других российских служб.
Заметим, что ранее такие группы россияне уже создавали в Сирии. Задачей групп кроме выявления членов украинского подполья является контроль за интернет-трафиком и выявление целей для нанесения ракетных ударов,
– говорится в сообщении.
Поэтому Центр национального сопротивления призвал местных жителей сохранять бдительность и не подвергать себя лишний раз опасности.
"Помните, что сопротивлением оккупации занимаются люди с соответствующей военной подготовкой. В то же время самая высокая ценность людей на ВТО (временно оккупированные территории – 24 канал) – жизнь", – подытожили специалисты.
Как работают партизаны: коротко
- Партизаны 8 октября ликвидировали захватчиков, перевозивших технику под временно оккупированным Мелитополем.
- 18 сентября они удачно отработали и в самом Мелитополе. Партизаны доставили немало хлопот врагу, разрушив железнодорожное полотно . Речь идет об отрезке колеи у железнодорожной станции Низяны.
- В свою очередь, 8 сентября партизаны и артиллерия Сил обороны существенно ухудшили логистику оккупантов в Херсонской области.
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