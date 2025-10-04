Самым горячим на фронте остается Покровское направление. Россияне для усиления своей группировки перебросили на этот участок морских пехотинцев. Однако это не застраховало врага от огромных потерь.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко, который отметил, как пытаются продвигаться противник на Покровском направлении. Ранее появилось сообщение, что россияне оказались сразу в 3 "котлах", которые создали для них у Покровска украинские силы.

К теме Битва за Покровск и какая ситуация на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

Как россияне действуют на Покровском направлении?

Гриценко объяснил, что когда украинские защитники обнаруживают на поле боя российских морских пехотинцев, они не очень отличаются от обычных пехотинцев российской армии.

Известно, что они более подготовлены и в стрелковом бою это чувствуют наши ребята. Потому что они умеют передвигаться, прикрывать друг друга,

– заметил младший лейтенант.

Также он рассказал, как передвигаются оккупанты, о чем стало известно от пленных россиян.

"Недавно мы взяли пленного, который указывал, что их группа состояла из 10 военнослужащих, которые шли по определенному маршруту. Шесть из них во время движения были ликвидированы нашими тяжелыми бомбардировщиками. Также один потерялся, двое – подорвались на минах. И только он один смог дойти до наших позиций", – подчеркнул Гриценко.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Этого оккупанта, продолжали вести, как отметил начальник штаба 4 батальона бригады "Рубеж", несмотря на то, что он остался один. Он дошел до украинских позиций, увидел украинских воинов, поднял руки и сказал: "Я вообще никого не хотел никогда убивать, не хотел стрелять, я сдаюсь".

То есть из 100% оккупантов только 10% доходят до линии боевого соприкосновения. И даже несмотря на это, они очень активно пытаются продвигаться, навязывать стрелковые бои, благодаря нашему преимуществу в небе с помощью тяжелых бомберов, большинство их движений мы сдерживаем,

– сказал Николай Гриценко.

В стрелковых боях россияне также пытаются это навязать. Однако пока украинские силы также побеждают, но, по его словам, только потому, что им удается поддерживать пехоту.

На сегодня чрезвычайно усложнилась логистика. Все, что должно быть на позициях у наших ребят, начиная от обычных патронов и заканчивая едой и водой, доставляется по небу, преимущественно тяжелыми бортами,

– сказал он.

Сейчас погодные условия позволяют это делать, но если они ухудшатся, то они могут остаться даже без еды и воды, и ребята, по его словам, это осознают.

Моя задача как начальника штаба, обеспечить наших бойцов всем, чем возможно,

– подчеркнул Гриценко.

Он добавил, что прежде всего, не дать противнику дойти украинских позиций, а потом предоставить нашим защитникам все, что возможно, чтобы они могли дать жесткий отпор противнику.

Бригада "Рубеж" проводит сбор на антишахедные дроны: для чего они нужны?

В последнее время враг совершил атаки "Шахедами" по стратегическому и оперативному тылу, в частности, по тем местам, где пролегает логистика украинских сил. Поэтому сегодня очень актуальны антишахедные дроны, которые могут противостоять вражеским беспилотникам.

Бригада "Рубеж" активно использует антишахедни дроны, как на линии боевого соприкосновения, так по тылам. На Покровском направлении мы постоянно сбиваем вражеские цели с помощью этих дронов. Это могут быть как разведывательные крылья, так и "Шахеды", "Герани", "Молнии", "Ланцеты" и т.д,

– пояснил Николай Гриценко.

Благодаря антишахедним дронам бригада "Рубеж" выполняет задачи не только на Покровском направлении, но и в тыловых городах.

Задонатить на антишахедные дроны для бригады "Рубеж" можно по этой ссылке.

Этот дрон гораздо быстрее обычного FPV-дрона. Он может набрать гораздо быстрее высоту, может обнаруживать вражеский дрон, донаводиться по нему и уничтожать его в небе – там российский беспилотник еще не нанес ни одного вреда.

Ситуация на фронте: важное