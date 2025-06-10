Россияне готовятся к масштабному штурму на Северск, –бригада "Рубеж"

Бригада "Рубеж" сейчас находится на Северском направлении. Там действия врага очень активны, оккупанты планируют штурмовать населенный пункт, чтобы двигаться дальше к Славянску и Краматорску.

Об этом 24 Каналу сообщил начальник секции оперативного планирования штаба 4 батальона "Сила Свободы" бригады НГУ "Рубеж", старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо, отметив, что во время летней кампании враг особенно активен. Россияне не только применяют личный состав и технику, но и развиваются в сфере БпЛА.

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Россияне готовятся к масштабному штурму на Северск

По словам начальника секции оперативного планирования штаба 4 батальона "Сила Свободы" бригады НГУ "Рубеж", враг неустанно продолжает штурмовать позиции бригады, уничтожать огневые позиции и позиции беспилотников.

Для штурмов оккупанты используют и технику, и мототехнику, и легкие автомобили. Более того, россияне отправляют в штурмы пехотинцев-камикадзе с единственной целью – чтобы забросить на передний край украинских военных взрывчатку, которая должна поразить укрытия.

Россияне готовятся к масштабному штурму на Северск. Это, начиная от Белогоровки, заканчивая Берестовым. Не только наше направление под угрозой, но на этом участке противник активный,

– подчеркнул он.

Враг планирует штурм Северска: смотрите город на карте

Пантьо заметил, что во время летнего наступления россиян Северское направление будет таким же "адским", как и два предыдущих лета. Именно из этого города враг хочет двигаться дальше – на Славянск и Краматорск.

Важно! Каждый из нас имеет возможность не дать врагу продвигаться по украинской территории и поддержать украинских защитников. Привлекаем присоединиться к сбору на тяжелые бомберы "Баба Яга" к 10-й годовщине бригады "Рубеж". Эти бомберы помогают доставлять провизию и боеприпасы, а также уничтожать блиндажи россиян.

Начальник секции оперативного планирования штаба 4 батальона "Сила Свободы" бригады НГУ "Рубеж" добавил, что враг активно развивается в сфере беспилотников. Он может не только наблюдать за позициями украинских защитников, но и поражать их с помощью дронов со сбросом или FPV-дронов. Также благодаря дронам оккупанты минируют логистические пути.