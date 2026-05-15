Лезут в газовую трубу, – в 8-м корпусе ДШВ рассказали о странных действиях россиян на Сумщине

Силы обороны Украины контролируют ситуацию в Сумской области. Враг не имеет ресурсов на этом участке фронта, чтобы существенно прорваться вперед.

Спикер 8-го корпуса ДШВ ВСУ Вадим Карпьяк рассказал 24 Каналу, что в контексте Сумщины часто говорят о "буферной зоне", которую хотят сделать россияне. Но реальность совсем другая. Они пытаются продвигаться только на определенных участках, но ресурсов для значительного прорыва у них нет. Основная цель таких действий – заставить Силы обороны перебросить больше подразделений на этот участок фронта.

Какова ситуация на Сумском направлении?

По словам военного, россияне снова пытаются продвигаться вперед по газопроводу. Это однозначно плохая идея.

Обратите внимание! Еще в феврале представители 8 корпуса ДШВ рассказывали, что россияне пытались пролезть на территорию Сумщины через газопровод. Его выход расположен вблизи населенного пункта Яблоновка. Из 22 оккупантов выжил только один.

Недавно десантники взяли российского пленного, который смог пройти через этот газопровод. Обычно большинство оккупантов, которые вылезают из трубы, быстро уничтожаются дронами. Преимущественно туда заходят группы по 10 человек.

Представьте, высота трубы – 1 метр 40 сантиметров. Нужно идти на корточках. Они идут 27 километров, на что уходит около 2 суток. Воздуха свежего там нет. Это адское путешествие. Они вылезают – и их добивает наша артиллерия и дроны,

– отметил военный.

Бои на Сумщине: что известно?

Командир роты 425 отдельного батальона беспилотных систем "Глаза" с позывным "Дайвер" рассказал о специфике боев на Сумщине. Ранее он вместе с подразделением находился на Краматорском направлении, где россияне чаще применяли разнообразную технику для штурмов. На Сумском направлении преимущественно идут пехотные атаки. Оккупантов постепенно выбивают дронами.

На участке, где находится подразделение военного, удалось наладить сравнительно далекую "килзону". Враг не имеет возможности накапливаться на уровне 20 километров от линии фронта. Иногда им все же удается продвигаться вперед из-за плохой погоды, когда труднее управлять беспилотниками.