Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, надежды, которые Украина возлагала на МАГАТЭ и лично Рафаэля Гросси, не сбылись.

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"Надавить можно исключительно через наших самых мощных союзников – США, Великобританию, Германию, Францию. Это давление должно быть не в секторе ядерной безопасности, а в других сферах через новые санкции", – отметил Гетьман.

Обратите внимание! Ранее экс-работник СБУ, специалист Украинского института будущего Иван Ступак заявил, что предотвратить теракт на ЗАЭС могут лидеры Турции и Китая, потому что Россия зависит от этих стран. Турция поставляет ей западное оборудование и технику, а Китай (частные компании) – беспилотники, FPV-дроны, разведывательную информацию со спутников, за которые Кремль рассчитывается нефтью.

Приказы Путина будут осторожно саботировать

В российской элите также понимают, что смена власти вполне вероятна, а потому не хотят пострадать в будущем. Новое руководство, прежде всего, будет вычищать тех, кто рьяно поддерживал Владимира Путина и выполнял его приказы.

"Вероятнее всего, определенные приказы не будут саботировать непосредственно, потому что это будет уголовная ответственность, но будут делать все осторожно", – предположил Гетман.

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