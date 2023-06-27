Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, надії, які Україна покладала на МАГАТЕ й особисто Рафаеля Гроссі, не справдились.

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"Натиснути можна виключно через наших найпотужніших союзників – США, Велику Британію, Німеччину, Францію. Цей тиск має бути не в секторі ядерної безпеки, а в інших сферах через нові санкції", – зазначив Гетьман.

Зверніть увагу! Раніше експрацівник СБУ, фахівець Українського інституту майбутнього Іван Ступак заявив, що запобігти теракту на ЗАЕС можуть лідери Туреччини та Китаю, бо Росія залежить від цих країн. Туреччина постачає їй західне обладнання і техніку, а Китай (приватні компанії) – безпілотники, FPV-дрони, розвідувальну інформацію із супутників, за які Кремль розраховується нафтою.

Накази Путіна обережно саботуватимуть

У російській еліті також розуміють, що зміна влади цілком імовірна, а тому не хочуть постраждати в майбутньому. Нове керівництво передусім вичищатиме тих, хто завзято підтримував Владіміра Путіна й виконував його накази.

"Найімовірніше, певні накази не саботуватимуть безпосередньо, бо це буде кримінальна відповідальність, але робитимуть усе обережно", – припустив Гетьман.

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