Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі зазначив, що в Енергодарі ядерна безпека вкрай нестабільна. Крім того, вона мало передбачувана. Він також розповів, що йому відомо про мінування ЗАЕС.

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Окупанти замінували Запорізьку АЕС

Гроссі відомо, що російські загарбники замінували території неподалік ставка-охолоджувача Запорізької АЕС. Крім того, вибухівку ворог встановив і за межами периметра станції.

Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону загалом і посилила серйозні труднощі для цієї великої атомної електростанції. Зараз як ніколи всі сторони повинні повністю дотримуватись основних принципів МАГАТЕ, покликаних запобігти ядерній аварії,

– наголосив він.

Таким чином Рафаель Гроссі відреагував на заклик міжнародної спільноти до дій. З ним зранку 22 червня виступив Володимир Зеленський. Президент України попередив світ про новий теракт, який можуть готувати росіяни. Причому, згідно з даними української розвідки, окупанти вже мають готовий сценарій дій.

"Наша оцінка цих конкретних місць розміщення мін полягала в тому, що хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об'єкта не будуть істотно порушені. Ми уважно стежимо за цим питанням", – додав гендиректор МАГАТЕ.

Зауважимо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, як запобігти теракту Росії на ЗАЕС. Він поділився з Заходом "найефективнішим рецептом".

Як уникнути теракту на ЗАЕС

За словами очільника відомства, наша держава очікує на всю західну зброю, яка дозволить прогнати ворога зі своєї території. Кулеба наголосив, що це найкращий спосіб запобігти майбутнім трагедіям, які можуть спричинити російські загарбники.

Поки Росія контролюватиме хоча б один квадратний метр нашої землі, вона матиме простір цього квадратного метра для того, щоб влаштовувати трагедії,

– підкреслив міністр.

Кулеба наголосив, що ворог створює ескалації без огляду на те, чи робить бодай щось Європа. За словами міністра, нашим партнерам необхідно відмовитися від раціональної логіки, адже окупанти інакше мислять.

Водночас він закликав надати нашій країні всю необхідну зброю. З її допомогою вдасться якомога швидше прогнати ворога й уникнути ризиків, зокрема ядерних катастроф.