Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Також наголосив, що США уважно стежать за ситуацією.

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США не бачать ознак, що загроза неминуча

Кірбі зазначив, що у його держави є можливість стежити за радіоактивністю біля АЕС.

Ми просто не бачимо жодних ознак того, що ця загроза неминуча, але ми стежимо за нею дуже, дуже уважно… Ми бачили багато безрозсудної риторики з російської сторони. Уважно спостерігаємо за цим. Ми просто не бачили жодних ознак того, що Путін має будь-який намір застосувати ядерну зброю в Україні чи де-небудь ще,

– наголосив координатор Ради нацбезпеки.

Також додав, що поки США не бачили нічого такого, що змусило їх змінити стратегічну позицію стримування.

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