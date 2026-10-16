Россияне объявили "режим тишины" возле Запорожской АЭС: что на самом деле скрывают оккупанты

Россияне неожиданно объявили о "режиме тишины" на Запорожской ТЭС, расположенной недалеко от ЗАЭС. Очевидно, у оккупантов что-то пошло не по плану.

Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, уже неоднократно поступала информация о том, как на самом деле оккупанты используют территорию Запорожской ТЭС.

Что происходит на Запорожской ТЭС?

Как подчеркнул корреспондент, российские оккупанты размещают военную технику в цехах Запорожской ТЭС. Также там находятся вражеские пилоты дронов.

Кроме того, россияне неоднократно совершали провокации на ЗАЭС. Недавно там произошла серия атак именно по территории Запорожской ТЭС. Под удар попали трансформаторы, от которых зависит безопасность ядерного объекта.

Корреспондент рассказал, какова ситуация в Запорожской области: смотрите видео 24 Канала

Какова ситуация на оккупированных территориях?

На временно оккупированных территориях Запорожской области серьезные проблемы с коммунальными услугами. Например, 16 октября россияне вновь объявили об отключении света в более чем 100 населенных пунктах, включая Мелитополь.

Там и без этих объявлений буквально постоянные отключения света. Свет подают по 2–3 часа в день с низким напряжением,

– рассказал корреспондент.

Добавим, что помимо этого местные коллаборационисты заманивают местное население вступать в мобильные огневые группы. Такое сотрудничество часто заканчивается трагически. Людей уже неоднократно таким образом перебрасывали в российскую армию.