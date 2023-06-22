Об этом 24 Каналу сказал член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, после подрыва Каховской ГЭС нельзя исключать наихудший сценарий развития событий.

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"Мы видим, что враг не останавливается перед какими-либо актами терроризма и геноцида против украинского народа. Россия привыкла поднимать ставки и использовать язык угроз", – отметил Вениславский.

Украина нуждается в поддержке Запада

Поскольку ядерные угрозы России касаются не только Украины, но и других стран, важна их сплоченность. Мир должен продемонстрировать устойчивость к шантажу страны-агрессора, которая может прибегнуть к провокациям не только на ЗАЭС.

Так, в последние недели нагнетается ситуация и на заводе "Крымский титан". Подрыв этого предприятия может также угрожать длительными последствиями для экологии.

Обратите внимание! Ukrainian Chemical Products (ранее "Крымский титан") – предприятие по производству титановой продукции, расположенное в оккупированном Армянске. Ночью против 24 августа 2018 года из-за российских обстрелов произошел выброс химического вещества с завода, и ситуация в городе вышла за пределы нормы. В дальнейшем предприятие может представлять экологическую катастрофу, в частности, для Херсонской области.

Шантаж России: основное