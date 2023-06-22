Про це 24 Каналу сказав член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, після підриву Каховської ГЕС не можна виключати найгірший сценарій розвитку подій.

До теми Росія готує теракт на ЗАЕС з викидом радіації, – Зеленський

"Ми бачимо, що ворог не зупиняється перед будь-якими актами тероризму і геноциду проти українського народу. Росія звикла підіймати ставки і використовувати мову погроз", – зазначив Веніславський.

Україна потребує підтримки Заходу

Оскільки ядерні погрози Росії стосуються не лише України, а й інших країн, важлива їхня згуртованість. Світ повинен продемонструвати стійкість до шантажу країни-агресорки, яка може вдатися до провокацій не лише на ЗАЕС.

Так, останніми тижнями нагнітається ситуація і на заводі "Кримський титан". Підрив цього підприємства може також загрожувати тривалими наслідками для екології.

Зверніть увагу! Ukrainian Chemical Products (раніше "Кримський титан") – підприємство з виробництва титанової продукції, розташоване в окупованому Армянську. Вночі проти 24 серпня 2018 року через російські обстріли стався викид хімічної речовини із заводу, і ситуація в місті вийшла за межі норми. Надалі підприємство може становити екологічну катастрофу, зокрема, для Херсонської області.

Шантаж Росії: основне