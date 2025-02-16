Минимум 2 года ревизии: ЗАЭС после оккупации не сможет работать на полную мощность

После оккупации россиянами Запорожской атомной электростанции могло возникнуть немало проблем. Речь идет не только о возможных повреждениях оборудования и помещений, но и о работниках.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по радиационной безопасности, бывший работник ЧАЭС и ЗАЭС Александр Купный, заметив, что на ревизию уйдет несколько лет. Однако даже после нее ЗАЭС на полную работать не сможет.

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Проблемы на ЗАЭС после деоккупации

По словам эксперта по радиационной безопасности, после деоккупации Запорожской АЭС, восстановить ее быстро не удастся. Прежде всего нужно будет провести ревизию всего оборудования, помещений и зданий на ЗАЭС и территорию вокруг нее, чтобы увидеть, что работать может, а что стоит заменить.

Также нужно будет тщательно очистить застоявшуюся воду от водорослей на ракушек.

На это уйдет года 2. Это очень сложная операция. Кроме того, Каховской ГЭС уже нет, поэтому ЗАЭС после оккупации никогда не сможет работать на полную. Максимум смогут работать 1 – 2 блока,

– подчеркнул он.

Важно отметить, что большинство работников ЗАЭС выехали из-за оккупации. Вернуть их будет нелегко. Непонятным остается и отношение к персоналу, который принудительно остался там, чтобы поддерживать АЭС в безопасном состоянии.

К слову, из-за вражеских обстрелов атомная электростанция сейчас соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. Поэтому на ЗАЭС существует угроза блэкаута.