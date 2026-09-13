Тогда под угрозой оказался бы Запорожье: командир 1-й ОШП рассказал, как удалось сорвать планы противника

В ходе весенне-летней кампании противника благодаря своевременной перегруппировке и нестандартным решениям украинского командования удалось сорвать первую волну вражеского наступления на Запорожском направлении. Целью противника было захватить Орехово как основной узел обороны перед Запорожьем.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов "Перун", отметив, что потеря этого населенного пункта ставит под прямую угрозу сам областной центр. К счастью, вражеские планы удалось сорвать.

Наступление в Запорожье, которое удалось сорвать

По словам командира, основной целью весенне-летней кампании россиян был захват Гуляйполя и Орехова. После того как украинский Генеральный штаб выяснил замыслы врага, на этот участок были перегруппированы подразделения для стабилизационных и наступательных действий.

Окончательное решение, которое было принято, – не вводить основные силы непосредственно в Гуляйполе, которое находится в котловане и не даст тактических преимуществ. Наши преимущества в средствах были бы нивелированы, поэтому решили пойти левым флангом, а в Гуляйполе осуществлять сдерживающие действия,

– отметил Филатов.

Для стабилизации линии фронта были задействованы 5-я отдельная штурмовая бригада, 92-я бригада и 225-й полк. Распределение сил, при котором 30% обеспечивали стабилизацию, а 70% действовали на другом направлении, позволило практически полностью освободить Днепропетровскую область и оказывать давление на несколько армий противника одновременно.

Ситуация на Запорожском направлении сейчас: смотрите на карте

Активные действия украинских подразделений вынудили российское командование интенсивно перебрасывать свои силы для "заделывания дыр" в обороне.

Мы достоверно знаем, что в начале лета противник перебросил три бригады, которые должны были действовать на Покровском направлении. То есть мы не только стабилизировали это направление, но и параллельно привлекли к себе эти силы, отсрочив вражеские действия,

– рассказал "Перун".

Сейчас противник переконцентрирует внимание на Покровское, Добропольское и Краматорское направления. Тем не менее интенсивность боев в Запорожской области постепенно снижается, поскольку враг понимает, что Силы обороны удерживают мощную группировку и готовы к продвижению вперед.

"Перун" о планах врага в Запорожской области: смотрите видео