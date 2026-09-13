Про це 24 Каналу розповів командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун", зауваживши, що втрата цього населеного пункту ставить під пряму загрозу сам обласний центр. На щастя, ворожі плани вдалось зірвати.

Наступ на Запоріжжі, який вдалось зірвати

За словами командира, основною метою весняно-літньої кампанії росіян було захоплення Гуляйполя та Оріхова. Після того як український Генеральний штаб з'ясував задуми ворога, на ділянку перегрупували підрозділи для стабілізаційних та наступальних дій.

Кінцеве рішення, яке прийняли, – не вводити основний обсяг військ безпосередньо на Гуляйполе, яке знаходиться в ямі і не матиме тактичних переваг. Наші переваги в засобах були б знівельовані, тому вирішили піти лівим флангом, а в Гуляйполі здійснювати стримуючі дії,

– зазначив Філатов.

Для стабілізації лінії фронту залучили 5 окрему штурмову бригаду, 92 бригаду та 225 полк. Розподіл сил, де 30% забезпечували стабілізацію, а 70% діяли на іншому напрямку, дозволив практично повністю звільнити Дніпропетровську область та чинити тиск на кілька армій противника одночасно.

Ситуація на Запорізькому напрямку зараз: дивіться на карті

Активні дії українських підрозділів змусили російське командування інтенсивно перекидати свої сили для "латання дірок" в обороні.

Ми достовірно знаємо, що на початку літа противник перекинув три бригади, які мали діяти на Покровському напрямку. Тобто ми не тільки стабілізували цей напрямок, а й паралельно потягли на себе ті сили, відтермінувавши ворожі заходи,

– розповів "Перун".

Наразі противник переконцентровує увагу на Покровський, Добропільський та Краматорський напрямки. Тим не менш, інтенсивність боїв на Запоріжжі знижується поступово, оскільки ворог розуміє, що Сили оборони утримують потужне угруповання та готові до просування вперед.

"Перун" про плани ворога на Запоріжжі: дивіться відео