Какими будут последствия обострения на Кавказе: политолог сделал прогноз

В течение последних дней активизировался фронт вокруг Нагорного Карабаха, а 3 августа Азербайджан прямо заявил о проведении антитеррористической операции.

Азербайджан видит, как слабеет россия

Там уже начались активные военные действия, и это фактически продолжение войны, которую в Нагорном Карабахе проиграла россия. Об этом 24 канала рассказал политолог Тарас Загородний.

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Он подчеркнул, что россия проиграла альянсу сил Турции и Азербайджана, когда Азербайджан освободил оккупированные Арменией территории. Речь идет о шести районах Азербайджана, которые нужно было захватить для того, чтобы иметь прямой доступ к анклаву Нагорный Карабах.

Загородний пояснил, что главным требованием Азербайджана сейчас является выведение армянских войск. А поскольку в Азербайджане видят, как в процессе войны в Украине ослабевает россия, которая побоялась противостоять турецкой и азербайджанской армиям, там понимают, что можно воспользоваться случаем и деоккупировать свое.

После того, как они увидели, что слабость россии нарастает из-за потерь в Украине, они видят окно возможностей для того, чтобы вообще выгнать россию из Нагорного Карабаха, и, конечно, Армению,

– считает политолог.

Он добавил, что за таким развитием стоит и Турция, которая наращивает свою мощь на Кавказе и будет педалировать этот вопрос.

"Я не исключаю, что они могут пойти даже на прямое военное столкновение, понимая, что россия ничего с этим не может поделать", – подытожил Загородний.

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Отметим, что политологи еще раньше предполагали, что Азербайджан воспользуется российско-украинской войной и ослаблением россии для того, чтобы вернуть себе Нагорный Карабах.