Азербайджан бачить, як слабшає росія

Там вже розпочалися активні військові дії, і це фактично є продовженням війни, яку в Нагірному Карабасі програла росія. Про це 24 каналу розказав політолог Тарас Загородній.

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Він підкреслив, що росія програла альянсу сил Туреччини та Азербайджану, коли Азербайджан звільнив окуповані Вірменією території. Мова йде про 6 районів Азербайджану, які потрібно було захопити для того, щоб мати прямий доступ до анклаву Нагірний Карабах.

Загородній пояснив, що головною вимогою Азербайджану зараз є виведення вірменських військ. А оскільки в Азербайджані бачать, як в процесі війни в Україні слабшає росія, яка до того ж побоялася протистояти турецькій та азербайджанській арміям, там розуміють, що можна скористатися нагодою і деокупувати своє.

Після того, як вони побачили, що слабкість росії наростає через втрати в Україні, вони бачать вікно можливостей для того, щоб взагалі вигнати з Нагірного Карабаху росію, і, звичайно, Вірменію,

– вважає політолог.

Він додав, що за таким розвитком подій стоїть і Туреччина, яка нарощує свою потугу на Кавказі і буде педалювати це питання.

"Я не виключаю, що вони можуть піти навіть на пряме військове зіткнення, розуміючи, що росія нічого з цим не може зробити", – підсумував Загородній.

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Зауважимо, що політологи ще раніше припускали, що Азербайджан скористається російсько-українською війною та послабленням росії для того, щоб повернути собі Нагірний Карабах.