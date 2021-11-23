Ситуация не безоблачная, – международник о том, как скоро заработает "Северный поток-2"
Источник:24 канал
Российский газопровод "Северный поток-2" до сих пор не запустился, несмотря на то, что Россия заявила об окончании строительства. На самом деле, трубопровод нарушает законодательство ЕС и имеет ряд других проблем.
Об этом в эфире 24 канала заявил эксперт по международным вопросам Александр Сушко. Он уверен, что газопровод не заработает в ближайшее время.
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"Ситуация вокруг "Северного потока-2" далеко не безоблачная. Есть много проблем, которые нужно преодолеть, чтобы его запустить", – сказал Сушко.
Он заверил, что украинская сторона правильно воспользовалась всеми возможностями, чтобы заявить о своем присутствии и интересе в участии сертификации газопровода, который нарушает законодательство ЕС.
Думаю, в ближайшие полгода "Северный поток-2" не заработает,
– подчеркнул Сушко.
Эксперт по международным вопросам о "Северном потоке-2": смотрите видео
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