Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин. По его словам, сейчас есть некоторое разочарование из-за того, что все складывается не так, как могло бы.

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"Во фракции была дискуссия, которая, к сожалению, приобрела форму, отрицающую нормальное сосуществование. Ситуация драматическая, но не трагическая", – отметил Рахманин.

Несмотря на нюансы и разные представления о том, как должна перестраиваться партия и как должна происходить деятельность фракции в большинстве базовых вопросов – фракция "Голос" голосует фактически единогласно, сказал Сергей Рахманин.

Команды единомышленников может не быть

Депутат не считает, что есть шанс на создание команды единомышленников, но все еще остается возможность создания команды, которая будет жить по принципу нормального сосуществования хотя бы из уважения к избирателям.

Насчет персонального подбора людей – это все еще самая качественная и самая сильная фракция. Проблема в том, что в силу объективных и субъективных обстоятельств этим людям не удалось стать командой,

– заявил Сергей Рахманин.

Интервью Сергея Рахманина: смотрите видео 24 канала

Раскол "Голоса": коротко