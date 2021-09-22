Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін. За його словами, наразі є певне розчарування через те, що все складається не так, як могло б.

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"У фракції була дискусія, яка, на жаль, набула форм, що заперечують нормальне співіснування. Ситуація драматична, але не трагічна", – зазначив Рахманін.

Попри нюанси та різне уявлення про те, як має розбудовуватись партія і як має відбуватись діяльність фракції у більшості базових питань – фракція "Голос" голосує фактично одностайно, сказав Сергій Рахманін.

Команди однодумців може не бути

Депутат не вважає, що є шанс на створення команди однодумців, але все ще залишається можливість створення команди, яка буде жити за принципом нормального співіснування хоча б через повагу до виборців.

За персональним підбором людей – це все ще найякісніша та найсильніша фракція. Проблема у тому, що через об'єктивні та суб'єктивні обставини цим людям не вдалося стати командою,

– заявив Сергій Рахманін.

Інтерв'ю Сергія Рахманіна: дивіться відео 24 каналу

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