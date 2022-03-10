Ситуация непростая, мы на грани, – Садовый призвал международные организации помочь беженцам

Львов продолжает принимать переселенцев из горячих точек Украины. С начала недели в город приехало около 200 тысяч граждан. Однако Андрей Садовый просит международные организации помочь городу в этом вопросе.

Об этом он сказал в эфире 24 канала. "Мы взываем о помощи у международных организаций. В мире есть много институций, которые должны помогать", – заявил Садовый.

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Мы их приглашаем – приезжайте сюда, во Львов. Не бойтесь,

– подчеркнул мэр.

По его словам, Львов максимально помогает беженцам. Львовяне мобилизовались, принимают у себя дома, приносят одежду, постельные принадлежности и продукты.

"Проблем очень много, потому что та гуманитарная помощь, которая приходит, мы ее сразу передаем на Восток, на Киев, там где сегодня больше всего это нужно. У нас непростая ситуация, поэтому если международные организации присоединятся, то, дай Бог, все будет хорошо", – сказал Андрей Садовый.

Какая помощь требуется от международных организаций

Мэр Львова отметил, что, прежде всего, необходимы продукты долговременного пользования, транспорт, нужно строить мобильные центры. "И здесь говорится не только о Львове, нужно говорить обо всех городах нашей страны", – добавил он.

Мы на грани, но когда я вижу, что происходит в Мариуполе, нам просто нужно стиснуть зубы и хорошо делать свою работу. Те города, которые находятся под бомбежкой, им тяжелее всего,

– сказал мэр.

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