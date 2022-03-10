Про це він сказав в ефірі 24 каналу. "Ми волаємо про допомогу у міжнародних організацій. У світі є багато інституцій, які мали б допомагати", – заявив Садовий.

До теми Такої кількості пасажирів наш вокзал ще не бачив, – Садовий про біженців

Ми їх запрошуємо – приїжджайте сюди, до Львова. Не бійтесь,

– наголосив мер.

За його словами, Львів максимально допомагає біженцям. Львів'яни мобілізувались, приймають у себе вдома, приносять одяг, постіль та продукти.

"Проблем дуже багато, тому що та гуманітарна допомога, яка приходить, ми її зразу передаємо на Схід, на Київ, там де сьогодні найбільше це потрібно. В нас непроста ситуація, тому якщо міжнародні організації приєднаються, то, дай Боже, все буде гаразд", – сказав Андрій Садовий.

Яка допомога потрібна від міжнародних організацій

Мер Львова зазначив, що насамперед необхідні продукти довготривалого користування, транспорт, треба будувати мобільні центри. "І тут мовиться не лише про Львів, треба говорити про всі міста нашої країни", – додав він.

Ми на межі, але коли я бачу, що робиться в Маріуполі, то нам просто треба зціпити зуби і добре робити свою роботу. Ті міста, які є під бомбардуванням, їм є найважче,

– сказав мер.

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