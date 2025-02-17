Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Хортицкий ветер" – канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Там рассказали все детали.

Смотрите также Успех ВСУ под Покровском, наступление россиян под Купянском: как изменилась линия фронта за неделю

Что происходит на Новопавловском направлении

В ОСУВ "Хортица" сообщили, что для восстановления утраченного положения в районе Зеленовки захватчики пытались доставить штурмовые группы на автомобилях. Удалось уничтожить два транспортных средства вместе с оккупантами внутри.

Также неподалеку Нового Комара по колонне оккупантов из двух танков и двух боевых бронированных машин украинские защитники нанесли огневое поражение, что заставило врага отказаться от дальнейших наступательных действий.

Кроме вышеупомянутого, в районе Константинополя наши воины уничтожили шесть вражеских багги и три мотоцикла. Нанести врагу потери удалось и у Новоселки – наши войска ликвидировали один танк и две боевых бронированных машины.

Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения,

– говорится в сообщении.

Напомним, на днях аналитики сообщали об успехах россиян на Новопавловском направлении. Согласно обнародованной информации, недавно захватчики продвинулись возле Нового Комара и в Новоочеретоватом. Также враг проводил штурмовые действия в направлении Константинополя.